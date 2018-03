Ricardo Gareca: ¿Qué profesión tendría si no fuera entrenador de fútbol? El DT lo revela [VIDEO]

El entrenador más querido, Ricardo Gareca , se reunió con Trome y nos contó, en exclusiva, todos los secretos detrás del 'Tigre'. En entrevista con nosotros, el DT de la selección peruana habló sobre su look, sus hobbies y hasta su situación sentimental.



En la entrevista, Ricardo Gareca le reveló a los lectores de Trome qué profesión habría estudiado, de no haberse dedicado al fútbol. El entrenador aseguró que, debido a su predisposición por el deporte, habría terminado en una carrera afín a su pasión.

Como se recuerda, Ricardo Gareca tuvo una carrera futbolística antes de desempeñarse como entrenador. Por lo que la profesión que tiene ahora es un resultado de su pasión por el fútbol y sus habilidades en el campo.

"Algo ligado al deporte, creo yo. Me parece porque me gusta mucho el deporte. Siempre estuve atrás de una pelota, entonces algo por ahí", aseguró Ricardo Gareca.

"No era malo (en el estudio) pero me gustaba más que nada el hecho de jugar en la calle la pelota. No era malo en el colegio pero, en general, era la tendencia mía de hacer deporte", reveló Ricardo Gareca.

En otro momento de la entrevista con Trome, Ricardo Gareca, el popular Tigre, reveló la clave para durar nada menos que 33 años de matrimonio. Según el entrenador, solo se trata de amor, fidelidad y tolerancia.



Asimismo, dijo que el gustaba el rock pero lento y tranquilo, ‘nada de cosas fuertes’. Las bandas favoritas de Ricardo Gareca son Aerosmith, Guns and Roses y Bon Jovi, músicos célebres por sus famosas baladas.



