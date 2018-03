¿Ricardo Gareca se hará un tatuaje? Esto es lo que nos reveló el DT en exclusiva [VIDEO]

El entrenador más querido, Ricardo Gareca , se reunió con Trome y nos contó, en exclusiva, todos los secretos detrás del 'Tigre'. En entrevista con nosotros, el DT de la selección peruana habló sobre su look, sus hobbies y hasta su situación sentimental.

En la entrevista, Ricardo Gareca nos reveló si se animaría a hacerse un tatuaje. El entrenador contó que no tienen ninguno y no está en sus planes 'adornar' su cuerpo en este momento de su vida, estando en la base seis.

Sin embargo, Ricardo Gareca también reveló que no tendría miedo a hacerse un tatuaje y, que de darse la oportunidad, lo haría. Para él, podría ser un buen recuerdo a realizar con sus nietos. No obstante, se mostró ligero con la idea de hacerse un tatuaje.

"No, nunca. No tengo ningún tatuaje. No sé si en algún momento lo haría. Si me haría uno me gustaría hacerlo de repente con mis nietos o mis hijos. No lo descarto pero imagínese, ya tengo 60 años. Pero por ahí que me lo hago", aseguró Ricardo Gareca.

En otro momento de la entrevista con Trome, Ricardo Gareca, el popular Tigre, reveló la clave para durar nada menos que 33 años de matrimonio. Según el entrenador, solo se trata de amor, fidelidad y tolerancia.



Asimismo, dijo que el gustaba el rock pero lento y tranquilo, ‘nada de cosas fuertes’. Las bandas favoritas de Ricardo Gareca son Aerosmith, Guns and Roses y Bon Jovi, músicos célebres por sus famosas baladas.



