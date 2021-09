El periodista chileno Aldolfo Hidalgo, quien hace algunos días despertó polémica por llamar ‘exfutbolista’ a Jefferson Farfán, volvió sacudir la Videna a pocos días del Perú vs Chile, acusando a Ricardo Gareca de aplicar la ‘Argolla’ contra zaguero del Sheriff, Gustavo Dulanto, tras no ser convocado a la selección peruana. ¡No te pierdas el video!

El periodista chileno entró muy duro contra el popular ‘Tigre’ a quien incluso tildó de ‘negligente’ por no tener en su radar al zaguero que hace algunos meses demostró su calidad para clasificar a la Champions League. “La primera opción es que los argentinos que le proveen datos, no le hayan pasado la data de Dulanto. Si lo hicieron, y dijo que no, mala de Gareca al pensar que no tiene las características para estar en la selección”, dijo como primer argumento.

“La segunda razón es que ni siquiera este en su radar y eso es más grave aún. Eso habla de un trabajo negligente de Ricardo Gareca. Para él jugar en la Liga 1 o algunos minutos en la Liga Santander, es más que ganar cuatro partidos de Champions League. Claro que comete errores, pero más errores que Anderson Santamaría, no creo que tenga. Más lento que Ramos, no creo que sea”, argumentó.

Chileno criticó a Gareca por no llamar a Gustavo Dulanto (Video: Chilenopuntope -YouTube)

“La tercera razón de su ausencia es la argolla”

El periodista desde su canal de YouTube fue más allá. “La tercera opción para que no lo llame todos la saben y es que algunos referentes de la selección podrían molestarse de que lo llamen, por la argolla. Les da un susto a los referentes de la selección que llamen nuevos jugadores y que brillen más que ellos. Me da la impresión, que es eso. Esa tercera razón se resume en ‘Argolla’. Gareca dijo para esta convocatoria: vamos a estar todos, pero no están todos, falta Dulanto, nunca ha sido llamado”, sostuvo el chileno

En otro momento, ironizó sobre la ausencia del peruano en la nómina del DT de la ‘Blanquirroja’. “Para Gareca, Dulanto debe jugar tenis, como número 10 del ATP Tour. Para mí que no está enterado que juega fútbol. No lo sé, ya lo pongo en duda”, dijo en tono sarcástico.