La fiesta de Paolo Guerrero por su cumpleaños 38 y la defensa de Ricardo Gareca, en medio de la tercera ola de coronavirus, provocó la reacción del médico infectólogo, Ciro Maguiña, quien criticó el discurso del entrenador de la selección peruana y la actitud del ‘Depredador’ por romper los protocolos del MINSA.

“Han sido desafortunadas las declaraciones de Ricardo Gareca. El deporte es necesario, todos lo hemos promovido, pero no la irresponsabilidad. Mucho pensá, pensá y él no pensó. Estamos en la tercera ola hace días y era evidente que lo sucedido en el mundo nos iba a llegar”, dijo el Vicedecano del Colegio Médico del Perú a Radio Ovación.

El galeno reconoció que la declaratoria del gobierno podría afectar los partidos de la selección programados para las porximas semanas en el Estadio Nacional. “Ahora el deporte va a ser afectado, ya que los aforos también se bajarán. Hay que ver si los partidos van a jugarse con público o solo se reducirá el aforo en las Eliminatorias”, agregó el infectólogo.

Infectólogo Ciro Maguiña reconoció que fiestas como la de Guerrero esparcen el virus (Foto: Andina)

Ciro Maguiña ‘pega’ a Paolo Guerrero

El jalón de orejas no solo fue para Ricardo Gareca, también hubo reprimenda para el ídolo de la selección peruana. “Hay que enfrentar la tercera ola, sin hacer esas fiestas como las que realizó Paolo Guerrero, un símbolo del deporte que da un mal ejemplo. Eso no debe de hacerse, por más que sean ídolos. Si bien, no son casos severos, pero al que lo agarra desprotegido lo puede afectar”, apuntó Ciro Maguiña para el programa ‘Negrini lo sabe’.

Ciro Maguiña: Liga 1 podría jugarse sin público

A pocos días del inicio de la Liga 1 en su formato descentralizado el medico hizo algunas observaciones tras conocerse la declaración de la tercera ola de COVID-19. “Creo que en estos meses son clave para ver cómo crecen los contagios y, si baja rápido, se puede evaluar un campeonato descentralizado. Hay que valuar la curva y jugar el torneo con algunas restricciones, podría iniciarse un descentralizado, pero sin público”, señaló el especialista.

Para el doctor Ciro Maguiña los siguientes días serán importantes para evaluar el comportamiento del virus en la población. “La tendencia es que avanzamos a una comunidad de rebaño. Si se empieza sin público, luego puede irse aumentado poco a poco el aforo, pues esta tercera ola aún no ha llegado algunos departamentos”, señaló.

“La enfermedad a pesar de no ser severa también afecta en los deportistas. Esperamos que todos los ciudadanos puedan seguir con los cuidados, se sigan vacunando y podamos pasar este mal momento”, finalizó.