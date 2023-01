Ante la sorpresiva salida de Gustavo Alfaro del comando técnico de la selección ecuatoriana, la FEF ha puesto la mira en el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien sería el elegido para llevar a la ‘Tricolor’ a la Copa del Mundo del 2026.

Sin embargo, no existe un consenso en el país norteño en torno a la posibilidad de fichar al ‘Tigre’. Uno de los principales detractores de que esta operación se concrete en las próximas horas es, precisamente, un exdirector técnico de dicha selección.

Estamos hablando de Jorge Célico , entrenador argentino que fue entrenador de la selección sub 20 y sub 23 de Ecuador. Asimismo tuvo un paso por la escuadra mayor a manera de interinato en dos etapas (entre 2017 y 2018; y entre 2019 y 2022).

Jorge Célico está confiado que Ecuador vencerá a Chile en Santiago | Foto: FEF

Para Célico, los antecedentes de Ricardo Gareca en la selección peruana no son suficientes para ponerse la camiseta amarilla. “Ante la salida de Alfaro, yo buscaría a alguien que sea mejor que él. Seguramente, Gareca no tiene un mejor currículum , pero esa no es decisión mía”, indicó al medio Área Deportiva.

“No me da la sensación, a mí, de que Gareca sea el mejor candidato. Pero eso es algo que lo deciden los dirigentes. Creo que se vende mucho humo en esto. Ecuador debería buscar un entrenador de mejor nivel ”, añadió.

Célico también desmereció la clasificación de Ricardo Gareca a la Copa del Mundo Rusia 2019, recordando que la selección peruana se vio beneficiada por un reclamo de Chile contra Bolivia, el mismo que llegó hasta el TAS.

“ Gareca fue mundialista por el reclamo, en su momento , en las Eliminatorias Sudamericanas hacia Rusia 2018. Si no hubiese existido el reclamo de Chile, quedaba fuera Perú. Además, tuvo un proyecto largo y no pudo clasificar a este último Mundial tampoco”, sentenció.