El futuro de Ricardo Gareca es una de las grandes incógnitas para la selección peruana, pues de clasificar a Qatar 2022, su contrato finalizaría en diciembre. Una fecha que se ha convertido en límite te para la selección de Colombia que tiene organizado todo un plan para fichar al ‘Tigre’, según se informó en uno de los programas más sintonizados de Radio Caracol.

Según el periodista colombiano, Diego Rueda, conductor de ‘VBar Caracol’ la Federación Colombiana de Fútbol solo tendría hoy como único candidato a Ricardo Gareca y se informó que el representante del DT ya tendría conocimiento de esta posibilidad concreta para el argentino.

Desde Colombia hay mucha expectativa por el repechaje de Perú este 13 de junio en Doha, pues de no clasificar a Qatar 2022, se aceleraría el plan para reclutar al seleccionador peruano. Caso contrario, se buscaría que el DT haga un compromiso para ponerse el buzo cafetero de cara al Mundial 2026 que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

Ricardo Gareca reemplazaría a Reinaldo Rueda (Foto: Getty Images)

Ricardo Gareca: “Ruggeri me pide que me retire”

Hace algunas semanas, desde Argentina, Óscar Ruggeri confesó que ha pedido a Ricardo Gareca que deje la selección peruana y vuelva a Buenos Aires para dirigir a un equipo de la Superliga Argentina, sin embargo, el entrenador no confirmó, ni descartó esta posibilidad “ Ya este es el último año que diriges, te retiras, vienes acá, nos vamos con el barco a Carmelo, nos sentamos en una plaza, miramos todo y te cambia la vida. Yo lo escucho, pero de ahí a hacer lo que él quiere es otra cosa ”, contó Gareca para ESPN.

Oblitas sobre Ricardo Gareca “Se siente cómodo aquí”

Respecto al tema, Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF, se mostró confiado en que el argentino continue después de afrontar el repechaje y una eventual Copa del Mundo Qatar 2022.

“Ricardo es parte de la historia del fútbol peruano. Por eso, yo le he dicho que de acá no se va a ir tan fácilmente, porque en ningún otro lado se va a sentir como acá. Ricardo se siente cómodo y se le quiere. Para un técnico eso es impagable. El cariño de la gente, empatía con el y el grupo de jugadores ”, dijo el directivo quien advirtió que la única opción para que deje la selección sería su familia.

Paolo Guerrero pide repechaje a Ricardo Gareca: “Juego hasta cojo”

El artillero de la ‘Blanquirroja’ sorprendió el pasado jueves con una entrevista para FIFA Plus, donde afirmó que no se descarta del repechaje a Qatar 2022. “ ¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no? ”, dijo el ‘Depredador’ a una semana de la convocatoria de Ricardo Gareca.