Ricardo Gareca: "Vamos esperar a Luis Advíncula hasta el día del partido" |VIDEO | FOTOS

Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa previo al duelo de este jueves ante la selección de Holanda y dio algunas novedades de lo que será el primer amistoso de la selección selección peruana en esta doble fecha FIFA.



Uno delos temas urgentes era la lesión del lateral derecho de la selección peruana. "Luis Advíncula vamos a esperarlo hasta el último momento no es nada de gravedad y simplemente por precaución vamos a esperar hasta el día del partido, que será cuando conforme el equipo...si no lo tenemos para este partido lo tendremos para el segundo", dijo el seleccionador.



Aclaró también Ricado Gareca la ausencia de Alberto Rodríguez en la última convocatoria de la selección peruana. "Alberto no tenía con equipo, no pudo llegar de la mejor manera y hay que darle el tiempo para que agarre continuidad . Mientras le sea competitivo y tenga ganas y lo demuestre en el club que está siempre ser tenido en cuenta", agregó.



#RicardoGareca : "El mundial que hicimos no fue el deseado. pero demostramos estar a la altura y esto me gustaría seguir confirmándolo"



Movistar TV ► 003/703 HD

Movistar Play ► https://t.co/MzI8dRPFOlpic.twitter.com/4tQD0iOXkd — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) 4 de septiembre de 2018

La nominación de la hinchada de la selección peruana a un premio de la FIFA fue una gran noticia para el entrenador. "Si hay algo que va a sorprender es la gente de Perú, se venía insinuando y no me sorprende que los premien como la mejor hinchada del mundial. Es un premio a la generosidad con la que se manejaron y lo hicieron con mucho respeto", finalizó Ricardo Gareca.