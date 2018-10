Ricardo Gareca: Esto respondió sobre el intento de asesinato de parte de Pablo Escobar |VIDEO |FOTOS

Ricardo Gareca , entrenador de la selección peruana , estuvo apunto de convertirse en una de las víctimas Pablo Escobar durante su etapa en el fútbol de Colombia, tras las declaraciones de un sicario del Cártel de Medellín el entrenador no dudó en sentirse sorprendido.



Ricardo Gareca, se mostró tan sorprendido como todos los que nos enteramos de esta historia secreta de una de las mentes criminales de Colombia, Pablo Escobar. El DT de la selección peruana desconocía este intento de homicidio contra su persona y prefirió mantenerse cauto ante esta revelación.



"De lo que usted dice no tengo respuesta porque si tengo que hablar de Colombia, he pasado años sensacionales de mi vida, y estas son cosas que salen después de 25 años, no tenía ninguna clase de conocimiento y no lo tengo ahora tampoco. Así que no le podría responder su pregunta", dijo Ricardo Gareca ante la pregunta de un periodista chileno que se vio sorprendido por esta historia del entrenador de la selección peruana.

El sicario de Pablo Escobar conocido como 'Popeye' reconoció días atrás que Ricardo Gareca (Jugador del América de Cali) estaba en la mira del Cartel de Medellín luego que el 'Patron' sufriera un atentado que se lo adjudicó el Cartel de Cali. Finalmente, narcotraficante dio marcha atrás en se intento.