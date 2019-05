Ricardo Gareca evoca tierna anécdota con su nieto que le provocó profunda reflexión sobre el fútbol

Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , sorprendió a todos con una reflexión sobre el fútbol mientras evocaba una tierna vivencia con su nieto, durante la conferencia de prensa en la que se anunció a los convocados a la Copa América 2019.



Ricardo Gareca explicó su postura sobre el fútbol peruano, europeo y sudamericano, y para ello reveló una situación peculiar con su nieto, que lo llevó a esta reflexión. Sin duda, la sinceridad del DT de la bicolor despertó tierna nostalgia.

"En las vacaciones jugaba (fútbol) con mi nieto y resulta que cuando pateaba nombraba puros jugadores europeos y cuando me tocaba atacar, me nombraba todos los arqueros europeos", reveló Ricardo Gareca ante la prensa.



"Esto me llevó a la reflexión. ¿Qué está pasando en el fútbol sudamericano qué nos desmerecemos tanto? ¿Cuál es el problema? Creo que hay cosas por recuperar. Perú necesita recuperar su autoestima. Hay cosas por mejorar y otras que estamos muy abajo, pero tenemos el potencial para lograrlo. Y así pasa en todo Sudamérica", apuntó Ricardo Gareca.

"La Champions League genera gran admiración en determinados jugadores, hasta exagerada, pero veo pases que hacen jugadores europeos que despierta una admiración y veo a Christian Cueva hacer lo mismo, pero pasa desapercibido. Eso me duele. Tenemos una tendencia a desmerecer y desvalorizarnos. La información del fútbol europeo es excesiva", concluyó Gareca que también aprovechó para ponderar la convocatoria de Christian Cueva.

