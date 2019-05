Ricardo Gareca explicó ausencia de Claudio Pizarro en la selección con duras frases y acusaciones directas

Claudio Pizarro fue uno de los temas más polémicos de la conferencia del técnico de la selección peruana , en la que dio a conocer la lista de jugadores que participarán en la Copa América 2019. El DT no se guardó nada y se mandó con todo contra el 'Bombardero'



"Convocamos a jugadores que tienen el deseo estar en la selección. Cuando convocamos nos fijamos en el presente, la actualidad, sus declaraciones, su manera de comportarse, es un todo. La selección es un todo. Con el debido respeto a Claudio Pizarro", disparó Ricardo Gareca sobre la ausencia del atacante de Werder Bremen en al convocatoria para la Copa América.

"Tenemos un concepto muy alto de Claudio Pizarro. Pero no podemos convocar a alguien que se autoexcluye de la selección. Ese no es un problema nuestro. Si un jugador declara que 'no tiene sentido ser llamado ahora a la selección', no puedo hacer nada. No puedo estar convenciendo a cualquier jugador que se autoexcluye de la selección. No es un problema mío, es del jugador", agregó Ricardo Gareca.



"Hemos manifestado que nadie tiene cerradas las puertas de la selección. Lo demostramos en las convocatorias y no nos importa la edad. Yo lo contemplo, pero si en una declaración alguien se autoexcluye, no podemos convocar a alguien que no encuentra sentido ser llamado a la selección", abundó el DT de Perú sobre la ausencia prolongada ausencia de Pizarro en la selección.

"Nosotros no podemos premiar. Premian las instituciones. Escucho muchas veces que un jugador se le debe premiar por la trayectoria. Eso no nos corresponde a nosotros", agregó en referencia a los diferentes pedidos para convocar a Claudio Pizarro y tenga un homenaje o pueda despedirse de la selección peruana a los 41 años.



"El presente de Claudio Pizarro en ese momento , fue uno de los peores de Claudio cuando estaba en el Colonia (Bundesliga) en el 2017. Hizo un solo gol en todo el año y no tuvo participación alguna. Contra un Raúl Ruídiaz que tenía el mejor año de su carrera deportiva. No pasa porque no queremos convocarlo, pasa que no quiere estar más en la selección", concluyó.