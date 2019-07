Ricardo Gareca explotó por renovación de André Carrillo con Al Hilal de Arabia Saudita |FOTOS |VIDEO  

Con espuma en la boca, así estaRicardo Gareca , técnico de la Selección Peruana , tras enterarse que uno de sus jugadores favoritos, André Carrillo , decidió no hacer casos a sus recomendación, poner la firma y quedarse cuatro años más en el Al Hilal de Arabia Saudita.



Tras conseguir el sunbacampeonato de la Copa América 2019, el ' Tigre' tenía la esperanza que regrese al viejo Continente y juegue la Champios League o la Europa League. “Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la Selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André (Carrillo) es un jugador para las mejores ligas”, dijo el DT a Radio Capital.



Tras conocerse su renovación, el entrenador de la selección peruana reconoce que la infraestructura en Al Hilal es buena, pero tiene sus reparos en cuento ala exigencia.



André Carrillo renovó por el Al HIlal

“Fui a ver a André Carrillo a Arabia Saudia y me di cuenta que hay buenos estadios, comprobamos la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes”, agregó Ricardo Gareca que espera que otro de los jugadores que están por resolver su futuro como Miguel Trauco tome una mejor decisión.