Ricardo Gareca: Con esta frase Marcelo Gallardo lo acerca a selección argentina [VIDEO Y FOTOS] 

El candidato más fuerte a ponerse el buzo de la selección argentina , Marcelo Gallardo , acaba de salirse de la terna, donde Ricardo Gareca y Diego Simeone también son opciones para reemplazar a Jorge Sampaoli.



Ricardo Gareca escuchó, desde su casa en Buenos Aires, las declaraciones de Marcelo Gallardo aclarando el panorama. "Para cualquier entrenador es un máximo orgullo dirigir a la selección argentina . De ahí a que me postule para serlo, eso no va conmigo. Pero me llena de orgullo que se nombre a mi persona para ser uno de los candidatos", agregó.



Acto seguido, Marcelo Gallardo explicó porque no tomaría el buzo de la selección argentina . "Mi cabeza está en River Plate. Todo el mundo sabe cuál es mi opinión sobre lo que pasa en el fútbol argentino y sus desprolijidades", señaló para 'Fox Sports '.



Ricardo Gareca pidió a la FPF un mes para darle una respuesta sobre su posible renovación con Perú, pero el panorama parece ser cada vez más favorable para el 'Tigre', pues se sabe que Diego Simeone tampoco aceptaría el buzo de la selección argentina hasta que haya una renovación en la AFA.

Por su lado, Marcelo Gallardo , hace fuerzas para quien tome la riendas de la selección argentina haga un mejor trabajo del que se apreció en Rusia 2018. "El Mundial ya nos demostró que estamos haciendo las cosas mal. Es hora de aprender, dejar de mirar hacia el costado y empezar a hacer las cosas bien", finalizó.