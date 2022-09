Claudio Pizarro es el nombre de moda esta semana en la agenda deportiva. Su despedida con la casaquilla Werder Bremen y Bayern Múnich este sábado ha hecho que uno de los técnicos más importantes en su carrera, Jorge Luis Pinto, haga una defensa importante del ‘Bombardero’ ante la injusticia que habría sufrido de su colega: Ricardo Gareca.

Para el colombiano, que hizo debutar en Copa Libertadores al jugador más exitoso del fútbol peruano, dejarlo fuera de Rusia 2018 ha sido un golpe que el excapitán de la selección peruana no debió experimentar.

“ Es cierto y doloroso para Claudio no haber jugado un Mundial. Yo, Jorge Luis Pinto, lo hubiese llevado y en los tres partidos lo hubiese metido de recambio, porque hoy entiendo su edad y todas las cosas que se dicen alrededor de él . Pero en 20 o 30 minutos hubiera sido supremamente útil ”, señaló el cafetero al programa Primera Edición de Radio Ovación.

Jorge Luis Pinto recordó a su dirigido Claudio Pizarro (Radio Ovación)

Pinto: “Quien manejó la selecicón no creyó en Claudio”

El estratega tácitamente cuestionó a Ricardo Gareca por no haber podido conseguir el mejor rendimiento de Claudio Pizarro en la selección peruana. “ No lo encontraron en su momento debido. Tanto la selección, como quienes la dirigieron no creyeron mucho en Claudio, y Claudio es un eminente definidor, un hombre de área que en cualquier momento convierte . Tal vez no tenía la dinámica que algunos querían, pero venía del mundo europeo ”, precisó.

“Yo creo que debían haberle dado algunos partiditos y que Claudio hubiera aceptado también hacer un poquito de sacrificios y creo que se hubiera impuesto como titular en la selección”, añadió.

Claudio Pizarro fue borrado por Gareca para Rusia 2018 (Foto: GEC)

Jorge Luis Pinto también descartó aquel mito sobre Claudio Pizarro como un jugador difícil de manejar. “ Claudio es uno de los ejemplos de jugador profesional. Es de los que se cuidan, bien hablado, aportante para el equipo, un gran compañero y un gran hombre ”, resaltó las cualidades de su exdirigido.

“A pesar que su familia tenía roce, siempre fue sencillo”

“Aparte de su calidad futbolística como hombre de área, a Claudio hay que valorar lo que es como persona, porque es un fuera de serie como persona. A pesar de que su familia tenía un roce en el Perú, siempre fue humilde y sencillo ”, apuntó el colombiano.

El campeón con Alianza Lima desempolvó un recuerdo sobre el ‘Bombardero’ y fue su primer encuentro internacional. “ Hizo su debut conmigo en Alianza . Me acuerdo de que debutó contra Colón en Santa Fe por Copa Libertadores, jugando los últimos 30 minutos, lo recuerdo muy claro ”, dijo.