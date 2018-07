Ricardo Gareca se despidió del Perú y la hinchada espera que sea un viaje temporal. El ahora ex técnico de la selección peruana se fue a Argentina el último martes por la noche en medio del cariño de los peruanos.

Ricardo Gareca llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez en donde fue abordado por miles de sus fanáticos que no dudaron en pedirle que se quede con la selección peruana. El 'Tigre' agradeció las muestras de cariño de la gente y hasta se animó a posar con algunos de ellos.

"¡Gareca quédate!, ¡Te queremos profe" ¡Gracias profe!¡Gracias Gareca!" fueron algunas de la frases de los hinchas que estuvieron cerca a Ricardo Gareca , para persuadirlo de no dejar la s elección peruana.

Ricardo Gareca fue crudo y directo sobre su renovación: "No hay negociaciones. Soy técnico libre"

"Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo", dijo Ricardo Gareca al ver todas las muestras de cariño. El Tigre tendrá algunos días al lado de su familia en Argentina en donde descansará tras el mundial Rusia 2018.

Recordemos que, en conferencia de prensa, Ricardo Gareca confirmó que es un técnico libre y por el momento no existen negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol porque quiere tiempo para descansar. Por eso, viajó a Argentina y luego tomará su decisión.

"Negociaciones no hay porque pedí tiempo. Eso se le informó al presidente de la Federación Peruana (Edwin Oviedo). Sí hubo una reunión con mi abogado. Hay una relación excelente con la Federación. Necesito tiempo para pensar. No voy a tomar una decisión hasta que no tenga el descanso necesario" , declaró Ricardo Gareca.

