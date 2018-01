El argentino Ricardo Gareca habló este martes con los medios nacionales con miras a los amistosos de la selección peruana previo al Mundial de Rusia 2018. ¿Qué dijo el DT?



EL CASO DE YORDY REYNA Y SUS POSIBILIDADES EN LA SELECCIÓN PERUANA



"Son cuestiones privadas. Quisiera ser respetuoso porque se perdió la vida de una criatura. Uno lamenta la vida de un ser humano. Después el hecho de haber estado involucrado... él ha sido testigo (según las investigaciones)".



"No tengo la capacidad para expresarme de la mejor manera, no soy un entendido. Lógicamente lo que queremos es que él pueda encontrar su mejor versión en el aspecto futbolístico. Espero que estos episodios no vuelvan a suceder".



"No tiene las puertas cerradas en la selección, dependerá de él. Es importante cuidarse cuando uno es público. Representar a la selección nacional se representa en todos los aspectos. Si salpica la imagen de la selección, hay que tener cuidado".



JEFFERSON FARFÁN



"Lo que espero de él es todo lo que hizo en el tramo final (del 2017). Él tuvo una evolución importante. Es una de los jugadores más importantes del presente y de la historia del fútbol peruano".



LA SITUACIÓN DE PAOLO GUERRERO



"Lo de Paolo es un tema que estamos siguiendo de cerca, pero hay cosas que no podemos hacer... más que el apoyo emocional. Depende de él la preparación psicológica y física. Conociéndolo, puede haber un fuera de estado futbolístico pero no de lo físico. Si le toca estar en la lista del Mundial, yo sé que va a llegar de la mejor manera".



LOS AMISTOSOS ANTES DEL MUNDIAL



"Lo confirmado son los dos partidos: con Croacia e Islandia. Todo lo demás está en camino. Mientras no hay una firma no se puede tildar como algo oficial".



"La lista (para los amistosos) saldrá los primeros días de marzo. Nos queda tiempo para ir confeccionándola. Está ligado con la posibilidad de que muchos jugadores puedan ir al Mundial. Esto nos da la posibilidad para ir viendo otros muchachos".



EL PAPA EN PERÚ



"Felicitar al Perú por este evento del Papa, por la organización que tuvieron, por la muestra de fe y cariño. Este acontecimiento le hace bien al país".