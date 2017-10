Ricardo Gareca: Su hijo reveló cómo festeja los triunfos el técnico de la selección peruana [VIDEO]

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, es cauto en cada resultado de la bicolor. Cada vez que brinda una conferencia de prensa post partido, da una imagen de serenidad. ¿El 'Tigre' no se emociona cuando su equipo gana? Mira el video.



Para salir de esta duda, las cámaras de Latina le hicieron una pequeña nota a su hijo, Milton Gareca, quien también es técnico de fútbol, en Vélez Sarsfield, donde salió campeón con la categoría 2000.



"Él, quizás, no se lo toma… A ver. No lo disfruta tanto. Normalmente, él disfruta de las cosas y de los procesos después, más en frío, por ahí con la familia", reveló Milton Gareca.



Video: Latina

Lo cierto es que Ricardo Gareca le viene dando muchas alegrías al pueblo peruano al mando de la bicolor. El 'Tigre' está a dos partidos de llevarnos al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años.



Perú de Ricardo Gareca jugará partidos de ida y vuelta ante Nueva Zelanda por el repechaje mundialista en busca de un cupo al Mundial de Rusia 2018.