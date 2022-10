Tras la despedida de Marcelo Gallardo el último fin de semana el programa Minuto 90 de ESPN, confirmó que Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, y el internacional Martín Demichelis se han convertido en las principales opciones para tomar el buzo del ‘Muñeco’ en River Plate. Durante el informe, en vivo, Óscar Ruggeri aseguró que el ‘Tigre’ está listo para tomar las riendas del cuadro ‘Millonario’.

Sebastián ‘Pollo’ Vignolo enlazó con el reportero del programa desde el estadio Monumental de Núñez para saber la actualidad del equipo y la sorpresa le robó la sonrisa al popular ‘Cabezón’.

El periodista señaló que el próximo DT tendría a un integrante extra en su comando técnico. “ Se resolvió que (Javier) Pinola pueda parte del comando técnico de Martín Demichelis o Ricardo Gareca que son los principales candidatos. Son los que más gustan... ”, infirmaron desde el estadio de River Plate.

El ‘Pollo’ no tardó en voltear hacía Ruggeri para preguntarle “ Tú sabes algo, es tu amigo ”, dijo y el ‘Cabezón’ replicó: “ Es mi hermano, pasa que él está con el tema de ser selección, y no es fácil entrar en el ese círculo. Pero los dos grandes de Argentina son los que ganan siempre los campeonatos y lo van seguir ganando ”, dijo el mundialista como una opción para el ‘Tigre’.

Óscar Ruggeri comenta sobre posibilidad de Ricardo Gareca en River Plate (video: ESPN)

Uno de los panelistas, Marcelo Sottile, le comentó que ponerse el buzo Rver Plate es hoy un ‘Fierro caliente’. “(Ricardo) Tiene la personalidad para hacerlo. Dirigió a selección la selección peruana tuvo que armar un equipo, los mejores y llevarlo al mundial después de casi cuarenta años ”, contó sonbre el mérito que alcanzó con Perú.

La dificultad de asumir la prensión de un equipo grande no es preocupación para el amigo del ‘Cabezón’. “ Son entrenadores formados, están preparados, él está bien . Pero esta es una decisión que la va a tomar la gente de River cuando termine el campeonato, no antes. Sé que tiene la pretemporada armada y todo. Igual hasta que no termine el campeonato no va a hablar con nadie ”, añadió el excampeón del mundo.