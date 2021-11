Ricardo Gareca se encuentra en Argentina par pasar las fiestas navideñas con su familia, algo que ha aprovechado para dar entrevistas para los medios de su país. En diálogo con Gustavo López de ESPN, el ‘Tigre’ habló de todo y Trome te trae sus 10 mejores frases.

1. Gareca sobre no renovar con Perú:

“ La única posibilidad que yo no renovara con Perú es que tuviera posibilidades concretas con la selección argentina , si no, yo estaba muy cómodo en Perú”.

2. Gareca sobre si estuvo cerca de dirigir Argentina:

“Le pedí un mes. Primero no tuve ningún llamado (dirigencia argentina), y luego los escuché a ustedes (medios argentinos) para saber que pasaba. Escuché en un canal que mencionaron a Guardiola y ahí apague el televisor y me olvidé ”.

3. Gareca sobre la posibilidad de Perú de ir a Qatar 2022:

“Los peruanos juegan bien. Ahora, le agregaron el sacrificio y lo colectivo. Ellos saben que la única manera que podemos tener chances es si corremos a la par o más que las selecciones que enfrentamos , porque si no, se nos acaban las posibilidades ya que estas son muy remotas”.

4. Gareca sobre el balance del año de la selección peruana:

“Las Eliminatorias están peleadas. No fue bueno el año, fue muy duro. Pero, lo terminamos bien ganando estos dos partidos bien nos acomodamos, en una zona debajo de Ecuador”.

5. Gareca sobre si habló con Boca Juniors por algún jugador peruano:

“Riquelme no me llamó por Advíncula ni por Guerrero, pero sí por Zambrano”.

6. Gareca sobre Paolo Guerrero:

“Paolo se tiene que recuperar. Si llega a estar bien de la lesión, está para competir. Si Paolo se pone bien, te absorbe la presión y está para jugar”.

7. Gareca sobre el resultado que lo dejó ‘picón’:

“Lamento el resultado contra Paraguay. Era un partido que podíamos haberlo ganado, arriesgue más de la cuenta en un determinado momento”.

8. Gareca sobre no ir a México 1986:

“Me dolió no ir al Mundial. Yo pensaba que se me daba. Fue una etapa difícil, me fui a la habitación y en ese momento me costó superarlo”.

9. Gareca sobre el apoyo de la FPF:

“Tuve respaldo en momentos muy complicados, cuando no ganaba. Los dirigentes me respaldaron, Juan Carlos Oblitas me respaldó. Estamos súper agradecidos con Perú en ese aspecto. Ahora me respaldaron muy bien, cuando estábamos penúltimos en las eliminatorias”.

10. Gareca sobre Marcelo Gallardo:

“Siempre los River de Gallardo fueron intensos y protagonistas. Me gustaba más otra etapa del River de Gallardo, donde elaboraba más, donde jugaba más... River se asocia a ese estilo más que al de ahora, que es más vertical”.

Bonus Track: “Lo traje”

Ricard Gareca afirmó que sí trajo lo que le pidió Sebastián ‘Pollo’ Vignolo en una entrevista anterior. El periodista le había solicitado el short de Paolo Guerrero o Jefferson Farfán.

