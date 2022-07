En breve, Ricardo Gareca subirá al avión que le llevará de vuelta a casa, en Argentina. Pero, antes de marcharse, el técnico tuvo un gesto con los periodistas que le esperaron y, de paso, aprovechó para dirigirse a los hinchas de la selección peruana, quienes lamentaron la partida del DT que llevó al cuadro nacional a un Mundial luego de 36 años.

El ‘Tigre’ Gareca detuvo el coche que conducía y bajó la ventana para pronunciar un breve mensaje antes de abandonar el país. “Gracias por todo”, expresó. “Los atiendo por la amabilidad de que estén acá, pero ya no daré una declaración”, dijo a los reporteros que siguen los pasos del ex DT de la Blanquirroja.

Y, para cerrar esa pequeña intervención ante los micrófonos, Gareca se dirigió a los fanáticos de la selección peruana y todo el país: “Todo lo mejor”, manifestó. Acto seguido, el profesional de 64 años continuó con su camino en lo que serán sus últimas horas en nuestro territorio, luego de no alcanzar un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para renovar contrato.

¡Solo queda decirle muchas gracias profesor Ricardo Gareca! ❤️🇵🇪⚽️ pic.twitter.com/PrR43Qtpss — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 20, 2022

¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de Gareca?

El último martes, el ex preparador de Vélez Sarsfield descartó que tenga sobre la mesa ofertas para dirigir algún club o selección nacional. En ese sentido, Gareca debe tomarse un tiempo antes de volver a los banquillos, pues estuvo los últimos siete años bajo el mando de la Blanquirroja en competiciones oficiales y amistosos.

“En Argentina no tengo ningún ofrecimiento. En realidad, en estos momentos, no tengo ningún ofrecimiento de ningún lado. Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”, sostuvo en conferencia de prensa.

La revelación de Gareca

El preparador argentino admitió en la charla con los medios de comunicación que tenía planes de quedarse por cuatro años más (el proceso para el Mundial 2026) con la Blanquirroja. Hasta propuso a su familia mudarse a Lima para que le hagan compañía, pero no se concretó.

“Tal fue el interés de continuar que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima”, comentó el ex DT de Universitario de Deportes o Vélez Sarsfield.

En la misma línea, Gareca admitió que algunas circunstancias provocaron un cambio de planes y no se cerró la ampliación de su vínculo con la Bicolor. “Hubo un vuelco fundamental, pero desconozco en qué. Soy un hombre de fútbol y estas cosas pueden ocurrir, pero no quisiera decir qué fue lo que quebró todo”.