Todo indica que en los próximos meses se podría estar definiendo el futuro profesional de el entrenador argentino Ricardo Gareca, exdirector técnico de la selección peruana. El ‘Tigre’ aseguró que siente listo ara volver a asumir la responsabilidad de un combinado nacional.

“ Me propuse esperar a que termine el mundial para empezar a resolver mi futuro. Estoy preparado para volver a dirigir una selección y también me gusta el día a día dirigiendo un club. Lo más importante es el desafío”, señaló Gareca en ‘100% Deporte’”

Como se recuerda, hace unos días Gareca brindó una entrevista a DirecTV Chile en la que no descartó un futuro como seleccionador de ‘La Roja’. En ese sentido, ahora se refirió a lo que hizo la selección uruguaya en Qatar 2022.

“Todos teníamos la expectativa de que pasara la fase de grupos, sobre todo por la calidad de jugadores. Creo que fue muy perjudicado en el último partido, no mereció quedar afuera así”, expresó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la selección chilena?

El ‘Tigre’ brindo una entrevista para DirecTV Chile donde reconoció que le interesaría trabajar en el país sureño, después de trabajar ocho años en Perú. “ A nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Cuando estuve en Perú, traté de enforcarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento “, expresó Gareca.

El argentino resaltó las condiciones de trabajo en el sistema chileno, algo que no encontró en sus últimos años en el fútbol de Perú. “ Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar . Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa“, apuntó con un aire de critica al medio peruano.

'Tigre' Gareca brindó entrevista para DirecTV (@directvchile)

