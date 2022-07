Le dice adiós de forma oficial al Perú. Ricardo Gareca llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez para subirse al avión que lo llevará a Argentina. El entrenador argentino fue recibido entre aplausos y ovacionado por los presentes que mostraron su agradecimiento por los logros que obtuvo junto a la Selección Peruana.

Ricardo Gareca se despidió del territorio peruano y, tras ser abordado por la prensa, el ‘Tigre’ señaló que se lleva de Perú “el mejor de los recuerdos. Muchas gracias por todo, un abrazo grande”.

Además, al ser consultado sobre un posible regreso a nuestro país, Gareca respondió con mucho seguridad que “sí“.

Ricardo Gareca llegó al aeropuerto Jorge Chávez para retornar a Buenos Aires tras no continuar en la Selección Peruana. El entrenador argentino es despedido entre aplausos. Su palabra antes de tomar su vuelo de retorno en las plataformas de @RPPNoticias. pic.twitter.com/ifP9n5vDRr — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) July 21, 2022

Cabe destacar que, el preparador argentino admitió en la charla con los medios de comunicación peruanos, que tenía planes de quedarse por cuatro años más con la Blanquirroja. Hasta propuso a su familia mudarse a Lima para que le hagan compañía, pero no se concretó.

“Tal fue el interés de continuar que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima”, comentó el ex DT de Universitario de Deportes o Vélez Sarsfield.

Ahora Gareca deberá definir su futuro profesional, aunque admitió que no tiene ninguna propuesta formal. “En Argentina no tengo ningún ofrecimiento. En realidad, en estos momentos, no tengo ningún ofrecimiento de ningún lado. Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”, sostuvo en conferencia de prensa.