Ricardo Gareca: El macabro plan de Óscar Ruggeri para que acepte dirigir la selección argentina | VIDEO

La selección argentina quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 tras perder ante Francia por los octavos de final. Sin embargo, la prensa argentina pide que Jorge Sampaoli renuncie de inmediato para darle paso a otro entrenador 'capaz'.



Por ello, Óscar Ruggeri , ex campeón del Mundo con Argentina en México 1986, manifestó en el programa '90 Minutos de Fútbol' de Fox Sports su intención de traer a Ricardo Gareca a dirigir la selección 'albiceleste'.



"Lo voy a buscar yo. Lo secuestro de la casa, lo llevo a Ezeiza. Lo tiro dentro de Ezeiza y me quedo en la puerta del predio. Y no lo dejo salir, yo soy el custodia y no sale de ahí adentro", dijo Óscar Ruggeri.

Por lo pronto, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa este martes en la Videna , para aclarar su situación contractual con la selección peruana. El técnico manifestó que es un entrenador libre y que necesita tiempo para tomar una determinación.



"Negociaciones no hay porque pedí tiempo. Eso se le informó al presidente de la Federación Peruana (Edwin Oviedo). Sí hubo una reunión con mi abogado. Hay una relación excelente con la Federación. Necesito tiempo para pensar. No voy a tomar una decisión hasta que no tenga el descanso necesario", dijo Ricardo Gareca.



La selección peruana deberá esperar la respuesta del 'Tigre' Gareca para analizar si saldrán al mercado a buscar un nuevo entrenador o se continúa con el entrenador que nos llevó a un Mundial después de 36 años.



