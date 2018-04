"El mejor del mundo", así considera Ricardo Gareca a su compatriota Lionel Messi. El cerebro de la selección peruana fue entrevistado por el diario 'AS' y habló del desempeño de la albiceleste, Sampaoli y Messi.



Ricardo Gareca se encuentra en los ojos de todos los fanáticos del fútbol tras la histórica y emocionante clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. 'El Tigre' llegó a la selección peruana en el 2015.



El entrenador de Perú sostiene que Argentina puede dar la sorpresa en Rusia 2018 por es peligrosa y tiene como líder a Lionel Messi. El Mundial iniciará en dos meses y los equipos favoritos a llevarse la copa son: Alemania, España, Francia y Brasil.



Pero Ricardo Gareca espera que Lionel Messi logre coronarse en Rusia 2018 para no dejar ninguna duda sobre su carrera. "Me gustaría que Messi ganara un Mundial porque lo considero el mejor del mundo. No creo que sea su última oportunidad en Rusia, aunque lógicamente es una de las últimas", indicó Ricardo Gareca.



El entrenador argentino también tuvo palabra para Jorge Sampaoni y la situación de la selección de su país. "Argentina tuvo que cambiar hasta tres veces de entrenador en un proceso, algo inhabitual. Ahora, Jorge va a disponer de un tiempo prudencial previo al Mundial para imponer el estilo y la idea futbolística que tiene. Es un gran técnico y le tocó vivir una situación complicada", sentenció Ricardo Gareca.

