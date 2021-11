Ricardo Gareca: ‘Chato’ Barraza y su hermano conmueven con poema dedicado al ‘Tigre’

No hay duda que el talento recorre las venas de la familia Barraza, desde la capacidad cómica de Miguelito hasta la voz inconfundible de Cecilia. Sin embargo, el mayor de ellos, Carlos Barraza, demostró que también tiene su cuota artística con un poema de su autoría dedicado a Ricardo Gareca.

El popular ‘Chato’ presentó a su hermano, poeta desde hace muchos años, para que declame una obra de su autoría dedicado al director técnico de la selección peruana y su carrera, desde su época de futbolistas hasta todos los logros al mando del equipo de todos.

En el programa Exitosa Deportes, ambos hermanos Barraza contaron que llevan casi 60 años mirando fútbol y que el poema nace de la admiración al estratega argentino.

“Cada gol, casi ni lo festejabas, encontraste con esa tribuna que rugía cada gol tuyo, gentil hombre, nacido para los partidos de potrero, seguro siempre de anotar en la valla contraria, con desmarque astuto, en todo el tiempo que te acompañó tu niñez y adultez futbolera. Que nunca fue efímera porque las evocaciones de aquel tiempo pretérito siempre quedan en la retina de aquel hincha vocinglero”, rezan algunas líneas del poema.

“De este linaje de grandes desciendes, con tu melena alborotada... y al descender del avión, cuando la blanquirroja te esperaba. esa afición que ya va siendo como la torcida, apareció en ti ese glorioso pasado”, siguió entonando el hermano del ‘Chato’.

“Gareca Ricardo, noble argentino, que siempre viajaste con una maleta de tangos... ya se jugó a lo peruano en la Rusia de la imponente Plaza Roja. Amigo Gareca, eres y serás siempre ídolo nuestro”, concluyó el poema.

El popular Miguelito Barraza no pudo contener las lágrimas de la emoción, incluso se tuvo que retirar un momento del set de radio. “Soy humano y a mí también me gusta mucho la poesía, escribo mis versos, pero lo de mi hermano es algo diferente, profundo, algo extraordinario”, indicó el cómico.

No obstante, Miguelito le puso su pizca de comicidad al emotivo momento. “Gareca espero que escuches el poema que te ha hecho mi hermanos y después te voy a a pasar mi cuenta (risas). Los jugadores que se dediquen solo a jugar con la pelota y no a estar tomando, que se dediquen al fútbol, que yo me dedico a lo otro (risas)”, afirmó el ‘Chato’.

