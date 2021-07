Más allá de la amarga derrota ante Brasil por semifinales de Copa América, Ricardo Gareca se mostró incómodo con el trato del árbitro chileno Roberto Tobar para con sus jugadores. “Eso es lo que me informaron. No es un tema menor”, señaló el ‘Tigre’ en conferencia de prensa post partido de Perú. Mira el video.

“Nunca hablo de los árbitros. No voy a decir nada respecto a las decisiones dentro del campo de juego. Pero sí hay que tener cuidado con el trato a los jugadores. Ellos están para calmar a los jugadores y no tratarlos mal. Esto porque estamos en una situación de adrenalina pura”, señaló Ricardo Gareca.

“Me han informado de adentro, y por supuesto tengo que creerle a mis jugadores, es una mejora por parte de los árbitros. Sobre este arbitraje. Eso es lo que me informaron. No es un tema menor”, agregó el técnico argentino de la selección peruana.

“Después, por todo lo demás, no tengo quejas. Nos han tratado bien. Pero me entero de estas cosas en el vestuario, es algo que se debe revisar y prestarle atención”, cerró indignado Ricardo Gareca, que ahora debe pensar en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2021.

