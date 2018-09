Ricardo Gareca molesto en conferencia: "Me duele lo del fútbol peruano. Esto no va a cambiar sin dinero" [VIDEO]

Ricardo Gareca se molestó en conferencia de prensa, luego de dar a conocer la lista de convocados para los amistoso ante Chile y Estados Unidos. El técnico argentino pidió a los empresarios apoyar el fútbol peruano para salir de crisis.



"Los clubes no se dan abasto, tiene que aparecer una política deportiva para mejorar", dijo 'caliente' Ricardo Gareca sobre difícil momento que atraviesan los clubes del medio local.



"Me duele los comentarios... pero no hay compromiso. Apúntenle a quienes tienen que poner la plata. ¿Cómo vamos a cambiar esto sin dinero? Obliguemos a quienes tienen que poner dinero para mejorar el fútbol peruano", continuó el 'Tigre'.



Video: Gareca molesto en conferencia

Y no solo pidió dinero para el fútbol, sino también para el resto de deportes que se practica en el Perú, tal y como lo hacen otros países. ¿Qué opinas?