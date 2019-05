Ricardo Gareca en su momento más divertido y honesto en plena conferencia en vivo: "La edad me pasa factura"

Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana, ofreció una conferencia de prensa y dio a conocer la lista de 23 jugadores que participarán en la Copa América2019. Pero el momento más divertido fue cuando no pudo leer unos datos para responder una pregunta.



Ricardo Gareca estaba argumentando con cifras la presencia pocos jugadores del torneo local en la convocatoria final de la Copa América 2019. Mientras intentaba leer la cantidad de futbolistas que militan en el exterior de los diferentes países sudamericanos.



"Paraguay tiene ciento... ciento veinte y pico jugadores, números más... Sabes lo que pasa que no tengo los lentes para dar el dato preciso. La edad a veces me pasa factura. Le digo que no veo bien los datos precisos pero sí tengo conocimiento", dijo Ricardo Gareca y provocó las risas de los asistentes en la conferencia.

[Aquí la de convocados para la Copa América con Zambrano y sin Benavente]

"Venezuela tiene 85 jugadores en el extranjero, Chile tiene 77 jugadores en el extranjero", justo en ese momento, Ricardo Gareca se dirigió al miembro de prensa para que lo ayude a leer. "Ecuador... ¿Cuántos tiene? 58, Perú 35 y Bolivia tiene 8", aseguró mientras era asistido. De nuevo, el DT de la selección peruana tomó suma honestidad su dificultad para leer. El auditorio volvió a divertirse con la anécdota.

Ricardo Gareca en su momento más divertido y honesto en plena conferencia en vivo:

