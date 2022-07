La conferencia de despedida de Ricardo Gareca dejó muchos conceptos en torno a lo que fue su gestión y a las razones de su no renovación. Sin embargo, lo más llamativo fue la falta de reconocimiento al presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Y es que, en la casi más de una hora que duró la conferencia, el ‘Tigre’ lanzó una serie de ‘dardos con elegancia’ al actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Esto no pasó desapercibido para el periodista deportivo Pedro García, quien consideró que Gareca ninguneó a Lozano.

“Esa situación que se dio en términos de gestión y acompañamiento, la trajo a colación cuando agradeció a Oviedo, a Oblitas. El asunto es que, mencionándolos sostenidamente a ellos, está ninguneando absolutamente al presidente de ahora, al que nombró como circunstancial, lo mató ”, indicó García en ‘Al Ángulo’.

García comparó las declaraciones de Gareca con una ‘inyección letal’, algo que hace daño lentamente en lugar de destruirlo todo como una bomba.

“Yo me sentiría insultado si dijeran que soy un periodista circunstancial, es fina, lo atendió. Hay explosivos que son anfo y destruyen todo, pero también hay inyecciones letales. Hoy presumía que iba a haber una bomba, pero no esperaba esto”, expresó.

“En el olvido está la peor da las críticas. Cuando ni te mencionan, te están desapareciendo, no existes y no hay nada peor que no existir”, añadió.

Ricardo Gareca agradeció a todos Oblitas menos a Agustín Lozano

Ricardo Gareca inició su conferencia de prensa de despedida, agradeciendo toda la gente que los apoyó. ‘El Tigre’ se despidió del Perú mencionando Juan Carlos Oblitas, Edwin Oviedo, su comando técnico, futbolistas, aficionados, etc. Sin embargo, un nombre brilló por su ausencia, Agustín Lozano, presidente de la FPF.

“ Juan Carlos Oblitas, una persona invalorable, a Edwin Oviedo, que le hizo caso a Oblitas y que nos protegió en todo momento, nos sentimos valorizados por él, nos dio el respaldo como comando técnico. Aunque él no esté en la FPF, siempre tuvimos contacto con él ”, expresó.

“A los jugadores, desde los que tuvieron una convocatoria hasta los que estuvieron hasta el final, fueron vitales. Agradecerles por el respeto que tuvieron por nosotros. Lo que dijimos al llegar, que confiábamos en el jugador peruano, esa frase la pudimos transformar en algo real”, agregó.

