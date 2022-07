NO VA MÁS. Ricardo Gareca ya no es el técnico de la selección peruana de fútbol tras rechazar la oferta de reducción de sueldo que le hicieron desde la FPF. El ambiente estaba tan tenso que se comenta que el DT no le contestó el teléfono a Agustín Lozano para la última reunión.

Vladimir Vicentelo, periodista de América TV, informó desde la Videna que el ‘Tigre’ no vio con buenos ojos el recorte de su sueldo que pretendía hacer la FPF por lo que ya no accedió a reunirse con él.

“Tenía entendido que iba a haber un recorte, pero manejarlo de una manera distinta. La situación fue tan sin salida que la reunión del día martes, que la última no se dio. Ricardo Gareca no le ha respondido el teléfono a Agustín Lozano” , dijo Vicentelo.

Ricardo Gareca no le contestó el teléfono a Agustín Lozano (Video: Canal N)

AGUSTÍN LOZANO NO DIO LA CARA

El viaje de Agustín Lozano a Buenos Aires y su ausencia en las reuniones de trabajo con el equipo de Ricardo Gareca dejó un claro mensaje para el seleccionador.

El DT tomó su decisión irrevocable el miércoles y reconoció la estrategia de la FPF para no llevar el acuerdo hacia ningún lado como se lo había adelantado Mario Cupelli, su asesor legal.

