Poco más de 6 meses después de su salida de la selección peruana, Ricardo Gareca se refirió a su no continuidad en la ‘Blanquirroja’ y a las razones que lo llevaron a no renovar con la Federación Peruana de Fútbol.

En ese sentido, el ‘Tigre’ afirmó, en entrevista con Súper Mitre Deportivo, no estar arrepentido de haber dado un paso al costado ya que las discrepancias con la presidencia de la FPF, Agustín Lozano, eran ya irreconciliables.

“No me arrepiento de haberme ido de Perú, no tenía puntos en común con la presidencia actual. Eran diferencias muy significativas” , señaló Gareca.

Como se recuerda, el presidente de la Federación Peruana, Agustín Lozano, viajó hasta Argentina pero no pudo reunirse con Ricardo Gareca ya que el entrenador cerró negociaciones luego que los emisarios del titular de la FPF extendieran una propuesta poco convincente.

Por otro lado, Ricardo Gareca aseguró que ya se encuentra listo para dirigir, ya sea en un club o una selección. “Me quiero volver a poner a trabajar. No me llamó México, ni ninguna selección” , sostuvo.

“Boca nunca se comunicó oficialmente conmigo. Solo hablé una vez con Riquelme cuando recién asumía como vicepresidente de Boca y quiso saber cómo era Zambrano y tenía un interés por Cueva. A quién no le gustaría dirigir a Boca, junto con River son las instituciones más grandes del fútbol argentino, es una meta de todos”, añadió.

Finalmente, Ricardo Gareca expresó su opinión sobre la Copa del Mundo Qatar 2022, indicando que el torneo no fue de su completo agrado. “A mí no me gustó el mundial no se jugó en gran nivel, Bélgica y España fueron decepciones. Brasil juega de una manera las eliminatorias y de otra el mundial, ya le pasó en Rusia. Argentina fue un equipo muy sudamericano. Arriesgó, presionó donde tenía que presionar, fue serio y siempre propuso ganar los partidos”, sentenció.