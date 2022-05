Buena suerte en el juego, mala en el amor. Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, hizo popular a Milagros Polo, la novia que se convirtió en la cábala previo al Mundial de Rusia 2018. Cuatro años después, ‘La Novia’ confirmó que su matrimonio se acabó, sin embargo, su amistad con el DT de Perú crece cada día al punto de haberle hecho un regalo más que especial.

La mujer más importante previo al mudial de Rusia 2018 volvió a coincidir con el ‘Tigre’ en Migraciones, hace pocos días, y relató su último encuentro “ A una compañera que no me conocía le estaba contando la historia de la ‘cábala’, cuando un compañero dice: ‘Ahí está el flaco Gareca’. Efectivamente, estaba el señor Gareca , lo saludé, me reconoció y nos quedamos conversando de una manera super cordial, muy atento. Preguntó por mi familia. Yo también le pregunté por su esposa y sus hijos ”, dijo al tripulante de cabina al programa ‘Domingo al Día’.

El matrimonio de la ‘engreída’ de Ricardo Gareca no resistió un nuevo ciclo eliminatorio, pese a que la boda recibió la atención de todo un país. “ En su momento fue una etapa feliz de mi vida, no me arrepiento para nada. Tanto él, como yo, lo disfrutamos al máximo. Sin embargo, por cosas de la vida cada uno decidió tomar su rumbo en lo profesional y lo personal ”, dijo para sorpresa de muchos.

Novia Cábala de Gareca cuenta que se divorció y lo que hizo con su vestido de novia.

Ricardo Gareca dio ‘pastilla’ tras conocer su divorcio

La sobrecargo no tuvo reparos y le contó su estado civil al ‘Tigre’, cuando este le preguntó por su esposo y se llevó un comentario que jamás olvidará. “ Me preguntó, pues, y yo soy de super responder. ‘No sabía (lo del divorcio), pero te veo muy bien. Son cosas que pasan”, me dijo. Siento que fue muy delicado para esas cosas , de no ir más allá, sin embargo, el decirme ‘te veo bien’ fue una palabra de mucha fortaleza para mí ”, contó.

Milagros Polo cultivó amistad con Ricardo Gareca (Foto: @mili_polo)

La asistente de vuelo también confesó un momento importante en su vida y es que durante este proceso de Eliminatorias a Qatar 2022 se convirtió en abuela. “ Es un lindo momento, llenó mi vida de luz. Las cosas pasan por algo y Victoria llego a mi vida en el momento correcto ”, reveló.

Ricardo Gareca: ¿Qué pasó con el vestido de novia de Milagros Polo?

La pequeña Victoria, al parecer no podrá heredar el famoso vestido que le dio suerte a todo un país que pudo asistir a una Copa del Mundo después de 36 años. “ El vestido se lo hice llegar al señor Gareca a modo de gratitud, como agradecimiento y un detalle para él, por tolo lo que venía sucediendo de forma positiva a la selección y se lo di antes del partido con Colombia ”, comentó Milagros Polo.

La prenda atesorada por Milagros Polo fue agradecida con un video de parte del DT. “No se lo pude dar personalmente, porque estaban en conferencia de prensa. Él (Gareca) me envió mensaje de agradecimiento y que era un honor tener el vestido, algo mio muy preciado y que lo valoraba”, comentó finalmente.

