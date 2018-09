Ricardo Gareca: Estas palabras dedicó a la hinchada peruana tras ganar premio The Best |VIDEO |FOTOS

Ricardo Gareca llegó a Lima con un sonrisa de oreja a oreja y no era para menos, el entrenador de la selección peruana se mostró más que satisfecho tras conocer que la hincha da peruana obtuvo el premio The Best a la mejor afición del 2018.



El entrenador de la selección peruana llegó por la noche a nuestra capital procedente de Buenos Aires y no fue ajeno a este importante reconocimiento en The Best. "Es una alegría, bien merecido lo tienen. Gracias por apoyarnos y felicitaciones, es algo muy importante para el Perú", dijo Ricardo Gareca mientras abandonaba el aeropuerto 'Jorge Chávez'.



La relación entre Ricardo Gareca con la hinchada de la selección peruana siempre ha sido muy estrecha más aún con la afición en el extranjero con la que siempre ha sido muy comprensivo y ha exigido a sus jugadores que se tomen un tiempo para atender a los hinchas después de cada práctica fuera del país.



Ricardo Gareca llegó para dar a conocer la lista de convocados a la a selección peruana para los amistosos ante Chile el 12 de octubre en Miami y el 16 de octubre ante los Estados Unidos en Connecticut.