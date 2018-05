Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero: "Que el tema no sea reiterativo, si está apto tendrá su lugar" [VIDEO]

El argentino Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa con miras al amistoso ante Escocia en el Estadio Nacional de este martes, que servirá para despedirse de Perú antes de partir a Europa para continuar su preparación de cara al Mundial Rusia 2018.



Uno de lo temas que incomodó a Ricardo Gareca fue el de Paolo Guerrero , pues pidió no ser reiterativos y enfocarse en la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018. "Si está apto, tendrá su lugar", respondió.



"Yo solo estoy enfocado en los jugadores, es lo único que puedo manifestar. Todo lo demás son posibilidades. Decidimos enfocarnos sobre las realidad, y la única realidad es que estamos trabajando con los que están acá", dijo Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero.



"Trato de estar centrado en la realidad. Lo resolvimos desde el primer momento que sucedió todo. Lo que yo les puedo transmitir es que estamos compenetrados en el Mundial. No dejo de reconocer, Paolo tiene la importancia que todo el mundo sabe que tiene, pero no no hay nada seguro. Sería bueno que este tema no sea reiterativo, sería bueno pasar a otro punto", añadió.

Video: Conferencia de Gareca 1

"Nosotros tenemos toda una planificación. Hay temas que son recurrentes de ustedes. Nosotros estamos en otra situación. Somos personas informadas, pero del aspecto oficial. Es lo único que puedo decir", cerró incómodo el 'Tigre'.