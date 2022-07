La salida de Ricardo Gareca ha provocado que muchos se pronuncien en las redes sociales, la mayoría en términos de tristeza por la partida del ‘Tigre’. Sin embargo, hasta ahora ningún jugador de la selección peruana se ha pronunciado, algo que ha incomodado al periodista deportivo, Pedro García.

En el episodio más reciente del programa ‘Al Ángulo’, Pedro García cuestionó que los jugadores no hayan enviado algún mensaje de agradecimiento a Gareca, cuando la noticia ya es conocida y confirmada.

“Algo que me ha hecho mucho ruido, ósea me ha llamado la atención, no vi en ningún caso hoy, confieso que he revisado hace una hora, de los jugadores de la selección peruana que haya hecho un posteo, story, lo que sea con relación a la partida concreta de Gareca . Me ha hecho ruido que nadie diga gracias”, sostuvo.

“Los jugadores no son idiotas, ¿Tú crees que en el chat no saben que Gareca ya se fue? Es muy llamativo que nadie, ni uno, haga un mensaje de ‘profe, sabe que al margen de todo gracias. Nos llevaste al Mundial, cambiaste mi carrera, me transformaste como jugador, me hiciste rendir por encima de lo que podía rendir y ahora juego allá’”, agregó.

En ese sentido, García recordó que a él mismo se le criticó cuando opinó sobre una foto que publicó André Carrillo disfrutando en la playa.

“ Mi punto es, así como tu posteas: “qué rica la playa, qué rico el mar”, también di gracias Gareca . Mañana es tarde, el velorio es hoy, Hoy he visto periodistas, medios, expresando un sentir por Gareca, por qué el jugador no expresa algo parecido en sus redes. No todo es playa ”, sentenció.

Pedro García criticó a seleccionados por no agradecer a Gareca: “No todo es playa”. Video: Al Ángulo.