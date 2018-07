Ricardo Gareca se presentó ante la prensa en las instalaciones de la VIDENA y respondió por última vez como técnico de la selección peruana en el ciclo Rusia 2018 . Así, la frase y comentario del periodista Horacio Zimmermann de Movistar Deportes, resultó lleno de nostalgia ante un detalle casi imperceptible.



"Primero, es raro y nostálgico verte sin el buzo de la selección peruana . Pero viene la pregunta (...)", advirtió el periodista de Movistar Deportes, Horacio Zimmermann, al inicio de la conferencia de Ricardo Gareca .



Sin duda, fue un detalle que no todos se habían dado cuenta en ese instante y que luego de las respuestas de Ricardo Gareca en la sala de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, resultaron una gran verdad. Es probable que el 'Tigre' no vuelva a dirigir a Perú.



El técnico argentino Ricardo Gareca, explicó que en este momento no tenía ningún vínculo con la FPF, y que su renovación tenía que esperar un tiempo de meditación por parte del 'Tigre'.

Así fue el momento de la pregunta del periodista a Ricardo Gareca en la conferencia de prensa:

Ricardo Gareca: Periodista hace el comentario más nostálgico en una conferencia tras evidenciar este detalle

Luego se entendería, no solo el contexto de añoranza de la vestimenta de Ricardo Gareca por parte del periodista, también, la posibilidad y libertad de Ricardo Gareca de decidir por cualquier otro proyecto que considere mejor para su carrera, en vez de la selección peruana .



"En este momento soy un técnico libre con todo el poder de decisión de nuestra parte como comando técnico. El tiempo no es algo que no solo me lo tomo por la selección peruana. Es mi vida y me tomo la posibilidad de pensar. Siempre le he pedido a las instituciones que tomarme mi tiempo", afirmó Ricardo Gareca sobre su futuro profesional.



" Negociaciones no hay porque pedí tiempo. Sí hubo una reunión con mi abogado. Hay una relación excelente con la Federación. Necesito tiempo para pensar . No voy a tomar una decisión hasta que no tenga el descanso necesario", dijo Ricardo Gareca .

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.