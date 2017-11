Ricardo Gareca sobre Perú vs. Nueva Zelanda: "No perder el partido es un buen resultado para nosotros"

Ricardo Gareca se pronunció sobre el empate de Perú ante Nueva Zelanda y aseguró que no está molesto con el resultado de la selección peruana como visitante en Wellington. "Voy a felicitar a los chicos porque es una cancha muy difícil y un equipo muy difícil".



El DT de la selección peruana agregó que si bien Perú tuvo oportunidades para finiquitar el partido no logró resolver y "no tuvimos la claridad para finiquitarlo, pero es un buen resultado. Ambos equipos están muy presionados y enfrentamos a un equipo muy bueno"



"No perder el partido es un buen resultado para nosotros. El rival fue muy duro. Tuvimos el control del balón en el primer tiempo, pero resolvimos mal en algunos casos. En el segundo tiempo no fuimos muy claros", analizó Ricardo Gareca en Perú vs. Nueva Zelanda.

Ricardo Gareca tras el partido de Perú vs. Nueva Zelanda

Asimismo, Ricardo Gareca indicó que en este partido no hubo favoritos y que "en el campo de juego hay que hacer lo que mejor se pueda. Ahora, en Lima va a ser muy duro también y vamos a necesitar la ayuda de nuestra gente, como siempre lo ha hecho, para sacar adelante el partido"



A la hinchada peruana, Ricardo Gareca pidió que no se preocuparan, sino que tengan la seguridad que la selección peruana dejará todo su apoyo en la cancha en Lima y para ello dijo que necesitarán de todo su apoyo y entusiasmo para sacar el partido adelante. "El único mensaje que le puedo dar a la gente es que vamos a dejar todo para lograr el objetivo".

