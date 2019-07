Perú vs Brasil : Ricardo Gareca, técnico de la Blanquirroja, dio a conocer su postura sobre el polémico VAR con miras a la final de la Copa América 2019 que se disputará en el estadio Maracaná.



"No me preocupa nada. Lo que hicimos siempre fue confiar en los arbitrajes. Con el tiempo se deben mejorar algunos aspectos. Los árbitros siempre estuvieron expuestos", dijo Ricardo Gareca en la previa del Perú vs Brasil.

[Perú vs Brasil EN VIVO En el Maracaná, por la gloria de la Copa América 2019]

La controversia sobre el VAR se acrecentó tras la derrota de Argentina ante Brasil en las semifinales de la Copa América 2019, en la cual no se usó la tecnología para decidir sobre jugadas puntuales a favor de la Albiceleste.



"Uno sabe que es gente experimentada. Las decisiones en los partidos te expone. Se tendrá que ver quién toma las decisiones finales y que todo el mundo lo pueda ver. Hoy está muy hermético todo eso y se debe revisar", agregó Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca y su postura sobre el polémico VAR previo al Perú vs Brasil por final de la Copa América

La AFA presentó dos quejas seguidas sobre el arbitraje de las semifinales de la Copa América 2019. Además, exigió los audios de la comunicación entre el VAR y el árbitro principal. El propio DT Lionel Scaloni se sumó a la queja junto a Lionel Messi tras la eliminación.



"No tengo preocupación alguna sobre lo que podría ocurrir en el VAR en la final de la Copa América. Estamos enfocados en el partido", sentenció Ricardo Gareca, zanjando su parecer sobre el VAR y la posible influencia en el resultado de la final de la Copa América.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.