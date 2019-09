Ricardo Gareca: Le preguntaron por la falta de gol de Raúl Ruidíaz y así respondió tras Perú vs Ecuador [VIDEO]

La última vez que Raúl Ruidíaz marcó un gol con la selección peruana fue en marzo del 2018 ante Islandia. Desde ese entonces, la 'Pulga' ha sido titular en varias oportunidades y no ha podido volver a celebrar con la 'bicolor'. Ante Ecuador, no fue la excepción. ¿Qué dijo Ricardo Gareca al respecto? Mira el video.



"Estando Raúl (Ruidíaz), estando Guerrero o Farfán; nos ha costado entrar. Tal y como pasó en la Copa América con Brasil en la final. También con Colombia por las Eliminatorias", señaló Ricardo Gareca.



"Yo creo que hay partidos que se presentan más accesibles y partidos donde uno no encuentra el gol. Entonces es trabajar e insistir. Tratar de encontrar variantes y que los muchachos agarren confianza", continuó el argentino.

Sobre el partido, Ricardo Gareca sentenció que Ecuador fue un justo ganador. "Reconozco en Ecuador que la efectividad en el fútbol es lo que cuenta. Fue un partido muy parejo, un partido donde la iniciativa lo tuvo Perú, pero no lo reflejamos en el marcador. Ecuador ganó bien".