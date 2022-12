Ricardo Gareca el técnico extranjero más exitoso con la selección peruana confesó que el repechaje con Australia rumbo a Qatar 2022 no solo le significó un gran revés deportivo en su carrera, sino que además fue la razón para que pierda una gran oportunidad con una selección de Sudamérica.

El entrenador de 64 años, quien hoy está desempleado en la búsqueda de un equipo grande en la región con el que pueda competir a nivel continental, reconoció en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio que no tuvo chance para aceptar el interés de la selección de Colombia que, por segunda, vez buscó contar con su servicio.

“Colombia... se hablaba mucho en su momento, pero como tenía el compromiso del repechaje, y estando con contrato, entonces había que esperar el repechaje y nunca tuve ninguna posibilidad de dirigir porque tenía contrato y el repechaje, durante ese tiempo ”, señaló.

Ricardo Gareca se abraza con su amigo José Pekerman (Foto: Getty Images)

“Conozco bien al jugador colombiano”

Ricardo Gareca había sido contactado primero para reemplazar a José Pekerman y después surgió su nombre para tomar el buzo tras la salida Reinaldo Rueda, pero le fue imposible negociar. “ Colombia ya había elegido a Lorenzo, ya lo conocían desde Pekerman, hizo una gran campaña en Melgar y firmaron contrato cuando estábamos previo al repechaje . Ellos ya tenían quién iba a ser el técnico de Colombia”, afirmó Gareca.

El ‘Tigre’ mostró su conocimiento del futbol colombiano y también el aporte que le puede significar su nuevo DT. “Conozco al jugador colombiano, he vivido cinco años allá, he dirigido, es un país que conozco bien, pero los dirigentes ya tenían un conocimiento de Lorenzo, su forma de trabajar y me imagino que ese conocimiento los llevó a tomar la decisión. Son muchachos que tienen un conocimiento, me parece bien y es bueno darles esta posibilidad”, comentó.

Para el seleccionador la juventud de Néstor Lorenzo no es un impedimento para verlo en el Mundial 2026. “ Hay técnicos que hacen las cosas muy bien, no es cuestión de edad, sino de capacidad. Colombia es una selección con los jugadores que tiene, más el acoplamiento del cuerpo técnico, que seguro van a lograr cosas importantes ”, resaltó.

“Mi intención es trabajar y no estar parado”

Finalmente, Ricardo Gareca reconoció que ya está ansioso por volver a la actividad. “Tomarnos estos seis meses para la familia y terminado el mundial estamos viendo las posibilidades que se presenten, tras siete años con una selección, queríamos ver esa posibilidad, pero el día a día también me gusta, la intención mía es trabajar y no estar parado ”, concluyó.