Ricardo Gareca: "No podemos quedarnos con un hombre menos, es sufrir" |VIDEO 

Pone calma en medio de un marcador que enciende las alarmas. Ricardo Gareca , reconoció que Perú no hizo un buen partido ante Colombia, pero que la inferioridad numérica influyó en este ultimo encuentro de cara a la Copa América 2019.



"Tuvimos algunos inconvenientes cuando Colombia estuvo con un hombre más. Cuando estuvo once contra once fue un partido más parejo. El partido se desnaturalizó cuando quedamos con diez hombres y me pude equivocar metiendo a Raúl Ruidíaz, me apresure un poquito", señaló el 'Tigre' haciendo una especie de autocrítica.



El ' Tigre' adelantó que tendrá una charla con el responsable de esta situación. "Después tendré que hablar con Yoshimar Yotún para que me explique la jugada, cómo fue. Tenemos la experiencia y confío que no volverá a suceder, porque a este nivel quedar con un hombre menos es sufrir y pedirle un esfuerzo grande al equipo. Nuestra mejora tuvo siempre que ver cuando estuvimos los once en el equipo", agregó.





Ricardo Gareca habla sobre la goleada 3-0 ante Colombia

También habló sobre su ambición en la próxima Copa América y el presente del 'Caballito'. "Las expectativas son clasificar a la siguiente ronda y con Paolo Hurtado van a observarlo sacarle placas y ver en que estado esta su tobillo y a partir de allí me pasarán el parte médico de forma inmediata", mencionó.



Sobre la pobre actuación de la defensa aclaró. "Mientras se estuvo once contra once, no me preocupa, pero después cuando nos quedamos con uno menos, creo que no debimos sufrir así", finalizó el 'Tigre'.