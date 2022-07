CONTUNDENTE. Ricardo Gareca se despidió de la hinchada de la selección peruana y en su último contacto con la prensa local reveló que estaba tan ilusionado en seguir con el buzo de Perú que le planteó a su esposa y parte de su familia a trasladarse a Lima para que lo acompañen en su tercer ciclo con la ‘Blanquirroja’.

“Hay un detalle que sí, que lo he hablado con mi familia, y cuando yo me he ido, había un interés de la selección concreta de que nosotros continuemos y había un interés nuestro también de continuar. A tal punto llegó este interés que yo me fui unos días de vacaciones con mi familia estando acá en Lima y luego volvimos, pues necesitaba irme unos días con mis hijos y mi esposa ”, dijo el DT.

“ Con todo esto le dije a mi familia lo que nunca había planteado, o sea, por todo lo que el presidente me manifestaba, Juan Carlos Oblitas, y por el interés concreto de continuar al frente de la selección y en las vacaciones les dije que me acompañen viviendo acá en Lima , por todo lo que se hablaba y hablamos. les dije que necesitaba acompañamiento”, confesó sobre el momento, ilusionado con su renovación.

Ricardo Gareca planteó que su familia venga a Lima

“ Quedarme cuatro años más en el Perú implicaba que me tenía que sentir más acompañado, tenía a Almendra, mi perra, pero necesitaba más compañía. Entonces le dije a mi esposa que me acompañé más y a mis hijos que me den una respuesta rápida”, reveló el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca no agradeció a Agustín Lozano

“Quiero agradecerle Juan Carlos Oblitas, porque el siempre confió en mí y todos los momentos que hemos atravesado y quiero agradecerle su apoyo y la experiencia que y tuvo en determinadas situaciones y es una persona indispensable. A Edwin Oviedo que le hizo cargo a Juan Carlos y siempre nos sentimos protegidos con su apoyo y valorizados por él en todo aspecto y nos dio todo el respaldo y la valorización en estos ocho años”, dijo al incio de su conferencia.

“Aunque el no este físicamente en la federación siempre tuvimos contacto y sentimos. Agradecerle al él y haberle hecho caso en contratarnos. Agradecerle también a todos mi comando técnico a Nestor (Bonillo), Sergio (Santín) y todos el comando técnico de lujo que nos llevó a llevar la expectativa de todo un país”, agrego.

MIRA TAMBIÉN: Filtran imagen de Paolo Guerrero posando como refuerzo en vestuario de Avaí

“Agradecer a los jugadores que fueron vitales, a los que tuvieron una convocatoria y los que estuvieron siempre, y que aceptaron todos los requisitos que les pedimos, les agradezco mucho. Estoy más convencido cuando nos vamos, de lo que pensaba de ellos cuando llegué. Esa frase que dije la volvimos algo real y no en una frase para quedar bien”, añadió el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca: Agustín Lozano buscó una reunión en Lima

Ricardo Gareca ha puesto ‘los pelos de punta’ a Agustín Lozano desde el día que anunció que daría una conferencia de prensa y ha buscado, con urgencia, un encuentro con el ‘Tigre con la finalidad de tener aquella charla que no se dio en Buenos Aires y hacerle un pedido especial, así lo informó Alexandra Hörler, panelista del programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

El exseleccionador mantuvo un silencio preocupante para el titular de la FPF, quien siente un temor en que el DT cuente algunos detalles de la polémica forma en que se llevó la negociación en Argentina, donde ambas figuras no se vieron las caras. “ Dato. Me han dicho que Gareca y Lozano se reunirían en la llegada ”, afirmó la panelista para sorpresa de sus compañeros.

Trome.pe pudo consultar a fuentes cercanas al DT argentino y desde Buenos Aires aseguraron que el entrenador solo ha tenido un breve diálogo con el presidente de la FPF, días atrás, pero no se ha confirmado ninguna reunión para este lunes por noche, ni el martes por la mañana en el hotel Hilton, donde se aloja el ‘Tigre’ y donde se realizará la conferencia.