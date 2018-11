Ricardo Gareca sobre Raúl Ruidíaz: "Queremos que todos los partidos haga goles, pero..." [VIDEO]

Ricardo Gareca habló de Raúl Ruidíaz en conferencia de prensa luego de la derrota frente a Ecuador (3-2) en Arequipa. Para el técnico argentino, la 'Pulga' atraviesa una mala racha de cara al arco. Mira el video.



"Ha hecho cosas muy buenas Raúl. Pero entendemos la necesidad y la urgencia de todo el mundo de querer que haga goles. Nosotros queremos que todos los partidos haga goles. Pero hay que tener paciencia y tranquilidad. Él lo busca permanentemente", señaló Ricardo Gareca.



"Son rachas, le ha tocado jugar cinco partidos seguidos, los cuales no le tocó marcar. Ha tenido situaciones, no en cantidad, pero los ha tenido. Mientras lo busque y esté bien, va a seguir teniendo nuestra confianza", añadió sobre Raúl Ruidíaz.



Video: Gareca sobre Ruidíaz

Sobre el resultado ante Ecuador, Ricardo Gareca dijo: "El fútbol siempre será efectividad. Hoy el equipo me gustó. Si bien no conseguimos el resultado deseado, el apoyo de la gente fue bueno. Perú no mereció perder. Es excesivo el resultado de esta noche. Nos sirvió para ver jugadores y sacar conclusiones".