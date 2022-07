Ricardo Gareca regresó a Buenos Aires, pero antes de que suba a ese avión en compañía de su asesor legal, Mario Cupelli, se pudo conocer algunos detalles de la negociación que se le propuso al ‘Tigre’ que lo obligaron a no levantarle más el teléfono al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, que viene ejecutando un plan para tomar el control total de la selección peruana en la Videna.

Ricardo Gareca reveló que en su momento consideró la idea vivir en Peru junto a su familia en Lima para afrontar cuatro años más al mando de la ‘Blanquirroja’, pero esta posibilidad de esfumó cuando el titular de la FPF recibió una propuesta que hasta ahora no se había conocido y que fue una de las gotas que derramó la paciencia del seleccionador.

Trome.pe pudo acceder a un testimonio importante sobre esta polémica cláusula de la negociación y que difería mucho de los dos contratos anteriores firmados con Edwin Oviedo. Desde el equipo negociador de la FPF se planteó que para esta etapa no se consideren premios por partido ganado para el cuerpo técnico, ni jugadores y que solo exista un premio por objetivo de éxito alcanzado, que significaba llegar al Mundial 2026.

Ricardo Gareca puso al descubierto a Agustín Lozano. Argentino dio detalles en su conferencia de prensa, sobre su salida como DT de la Selección Peruana, su relación con el presidente de la FPF y su gestión actual.

Ricardo Gareca se indignó por querer enfrentarlo con los jugadores

La repuesta del ‘Tigre’ no se hizo esperar a sus allegados, que decidieron cerrar la comunicación con los dirigentes de la federación y no atender más el teléfono a Agustín Lozano. “ Cómo voy a firmar algo así, en contra de los jugadores ”, expresó el ‘Tigre’ a sus colaboradores reconociendo que, de parte de las autoridades en la Videna no existía ninguna voluntad por generar la condiciones para un tercer periodo.

Ricardo Gareca evitó comentar algunos detalles sobre las negociaciones, pero esta diferencia fue insalvable entre ambos personajes que quedaron distanciados de manera irreconciliable. La poca formalidad de la actual directiva se convierte hoy en una traba para encontrar un técnico que acepte las nuevas condiciones de la FPF.

Agustín Lozano sobre Gareca: “No puedo decir que no me dolió”

Por su parte, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reconoció que se sintió tocado tras la conferencia de Ricardo Gareca, donde solo tuvo palabras de agradecimiento para el expresidente de la FPF Edwin Oviedo, dejándolo al margen de cualquier reconocimiento.

El titular de la FPF dialogó con Canal N sobre la salida del entrenador argentino de la selección peruana donde quedó muy mal parado ante los hinchas de la ‘Blanquirroja’. “ Yo solamente tengo palabras de gratitud y agradecimiento para él ( Ricardo Gareca ) como para todo su comando técnico. No te puedo negar tampoco, no te puedo decir que no me dolió, pero lamentablemente las cosas se dieron así. Soy un ser humano, pero tampoco para molestarme o amargarme ” , indicó.

Al ser consultado sobre Agustín Lozano, afirmó que solo los unió un hecho circunstancial. “No tengo absolutamente nada que decir sobre el periodo que me tocó con él al frente”, manifestó.