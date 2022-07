La partida de Ricardo Gareca sigue generando diversas reacciones entre los personajes vinculados al fútbol peruano uno de ellos ha sido Phillip Butters quien decidió romper su silencio sobre la salida del ‘Tigre’ y lo retó a que consiga un equipo o selección que le pague el millonario sueldo que percibía en la selección peruana.

“ Me ha dado risa Juan Carlos Oblitas que ha salido a decir: le han ofrecido cuarenta por ciento menos de su sueldo, es una falta de respeto ¿Qué cosa? ¿No hay crisis en el sector? Yo vivo de vender publicidad y esta empresa se banca con la publicidad. Alguien se puede molestar si le digo: no te puedo pagar lo que me pides, no tengo plata. No me va a decir: Ay, me ofendes. Lo que hará es irse a otro canal a trabajar ”, comentó irónicamente el conductor de PBO Noticias.

“ Igualito Ricardo Gareca , si él cree que hay alguien que le puede pagar 3 millones y 700 mil dólares, o dos millones. Vamos a saber rápidamente cuánto vale Ricardo Gareca, si aquí en dos meses consigue trabajo y si en esa chamba va a llevar a su tío, al primo, al sobrino, a Ñol, a su hijo, al perro y al gato. Si va a viajar en primera y si va a ganar un montón de plata ”, expresó el comunicador con tono de duda sobre un futuro mejor al que le ofrecía la FPF.

Phillip Butters reta a Ricardo Gareca consiga trabajo con mismo sueldo de la selección peruana (Video: PBO)

Luego, Phillip Burters buscó compararse con el DT argentino para explicar su postura. “ Esa es la ley del mercado. A mí me chotearon de Frecuencia Latina, después estaba en Capital, me chotearon y llegue a Exitosa y después llegue a Willax. Eso quiere decir que el mercado dice que hay alguien, loco, cuerdo, bueno o malo que banca al señor Butters. Si yo me pongo exquisito me hago el bacán, la CNN me va a contratar ¿no? Es exactamente lo mismo ”, cerró explicando con sarcasmo la posición del ‘Tigre’ con la selección peruana.

Agustín lozano hizo explotar a Ricardo Gareca con esta cláusula

Entre las razones que alejaron a Ricardo Gareca también se suma una polémica propuesta que ha trascendido pese a la mencionada confidencialidad de las negociaciones entre el entrenador y la Federación Peruana de Fútbol.

Trome.pe recogió un testimonio importante sobre esta controvertida cláusula que difería mucho de los otros dos contratos anteriores firmados con Edwin Oviedo. Desde el equipo negociador de la FPF se planteó que para esta etapa no se consideren premios por partido ganado para el cuerpo técnico, ni jugadores y que solo exista un premio por objetivo de éxito alcanzado , que significaba llegar al Mundial 2026.

La reacción del DT no tardó demasiado para sus allegados, que decidieron cerrar la comunicación con los dirigentes de la FPF y no atender más el teléfono a Agustín Lozano. “ Cómo voy a firmar algo así, en contra de los jugadores ”, expresó el ‘Tigre’ a sus colaboradores reconociendo que, de parte de las autoridades en la Videna no existía ninguna voluntad por generar la condiciones para un tercer periodo.