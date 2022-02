De la ‘Blanquirroja’ a ‘La Roja’ hay un solo paso. Ricardo Gareca el técnico más ganador en la historia de la selección peruana tiene ya dos ofertas sobre la mesa, una de ellas de la selección chilena, situación que de concretarse se convertiría en un verdadero golpe al corazón de los hinchas peruanos.

Luego que hace unas semanas se filtrara el nombre del ‘Tigre’ como posible reemplazante de Reinaldo Rueda en la selección colombiana a partir de enero del 2023. Hoy, la situación ha dado un nuevo y es el combinado chileno el interesado en contar con los servicios del argentino.

Según fuentes en la Federación de Fútbol Chileno, existe un acercamiento de directivos con el abogado del seleccionador de la ‘Blanquirroja’ para ofrecerle el cargo, en reemplazo del uruguayo Martín Lasarte quien no ha ofrecido los resultados esperados.

Ricardo Gareca definirá su futuro después de saber si clasifica a Qatar 2022 (Foto: Getty Images)

El ofrecimiento a Ricardo Gareca incluiría un salario ligeramente superior al que percibe de parte de la Federación Peruana de Fútbol. La respuesta del representante del ‘Tigre’, habría sido la misma que el DT expresó ante la prensa argentina sobre el tiempo libre que se tomará para descansar o, en su defecto, analizar volver a entrenar un club.

Ricardo Gareca y la oferta de América de México

Allí entra el segundo pretendiente, el América de México. Según el periodista Rubén Rodríguez, de la cadena Fox Sports MX los días de Santiago Solari en el nido de ‘Las Águilas’ están contados. “América piensa en Gareca a fin de año si clasifica al Mundial o a partir de junio si no lo hace. El sueldo podría estar por encima de lo que gana en Perú”, señalaron en la cadena internacional.

América solo ha sumado 4 puntos en seis partidos en el inicio de la Liga MX y han caído hasta el puesto 16, una situación insostenible para los hinchas quienes piden la destitución del ‘Indiecito’.

“Aún no echan a Solari, porque el plan A está dirigiendo a Uruguay, el plan B está dirigiendo a Necaxa y el plan C está dirigiendo a Gallos. Yo no dudo que si pierden con Pumas haya un interinato y después esperen para ir por Larcamón. Si Gareca no va al Mundial, sería opción”, señaló el hombre de prensa en Fox Sports.

Ricardo Gareca es el segundo DT mejor pagado de la CONMEBOL (Foto: Getty Images)

Ricardo Gareca: ¿Cuánto gana en la selección peruana?

Agencias internacionales reconocieron que el sueldo de Ricardo Gareca es el segundo más costosos de la Conmebol solo detrás del salario de ‘Tite’, entrenador de la selección de Brasil que embolsa 3.9 millones de dólares. Muy de cerca lo sigue el popular ‘Tigre’ con 3.5 millones de dólares anualmente, sin embargo, el seleccionador aceptó una reducción del 25% de su sueldo (700 mil dólares) durante el segundo año de pandemia a pedido de la FPF.

Por su parte, se conoció que el uruguayo Martín Lasarte, entrenador del cuadro mapochino, hizo un contrato hasta el final de las Eliminatorias Qatar 2022, por 1.5 millones de dólares anuales.

Ricardo Gareca viajó por la noche a Europa (Video: entre bolas)

