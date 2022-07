No hubo humo blanco, por el contrario, hubo manos en la cabeza, hojas de cálculo sobre la mesa y ninguna fórmula hizo que Ricardo Gareca aceptara las condiciones que Agustín Lozano y el equipo de la Federación Peruana de Fútbol le hicieron llegar. Fuentes cercanas al entrenador revelaron que la propuesta fue excesivamente reducida y no le quedaría otro camino que agradecer el tiempo trabajado en Perú.

El ‘Tigre’ dejó en manos de Mario Cupelli todo el tema económico, pero cuando el asesor legal le informó que la propuesta implicaba una reducción del 40% del monto percibido en el proceso anterior, incluido el salario de todo su Comando Técnico, el argentino dio por cerrada cualquier negociación, hasta que se mejoraran estas cifras.

Pero el tema económico no fue todo lo que dejó descontento al seleccionador nacional, pues esta tarde el mandamás de la VIDENA le pidió que redujera el número de asistentes de su Comando Técnico que dependían de un sueldo de la FPF y se convirtieran en colaboradores externos, una propuesta que el ‘Tigre’ también rechazó.

Ricardo Gareca se aleja de la selección peruana según peridista Erick Rsores (Instagram)

El periodista deportivo Erick Osores, además informó desde su cuenta de Instagram que además de la reducida oferta económica hubo otros aspectos que no aceptó de la FPF.” Informan desde Argentina que Ricardo Gareca NO ACEPTÓ la primera oferta que le hizo la FPF.Reducción de sueldo y también la salida de algunos miembros de su staff técnico serían las razones por las que el Tigre le dijo no a Agustín Lozano ”, compartió el comunicador.

Lozano aclaró panorama de renovacion con Ricardo Gareca (Video: AméricaTV)

El equipo de la FPF habría solicitado un tiempo extra para mejorar una última propuesta y agorar todas las posibilidades con la finalidad de encontrar una salida a los puntos más complicados que tiene que ver con el financiamiento del sueldo del entrenador de este año alcanzó los 3.7 millones de dólares.