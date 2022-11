El teléfono Ricardo Gareca sonó este lunes y el llamado no trajo buenas noticias para el ‘Tigre’. Su representante, Mario Cupelli, l e hizo saber que la opción de ponerse el buzo de River Plate se habría diluido, puesto que Martín Demichelis lo habría dejado sin chances en el cuadro ‘millonario’ tras este anuncio.

El exseleccionador peruano se encuentra en Perú donde viene brindado una serie de conferencias “Detrás del Mundial” junto a su preparador físico, Néstor Bonillo, y estaba a la expectativa de como marchaba el tema de su posible llegada a River Plate, pero un comunicado desde Bayern Múnich acabó son sus esperanzas.

El equipo bávaro y el entrenador argentino de la reserva llegaron a un acuerdo para que el argentino viaje a Buenos Aires a continuar su carrera a petición propia y su sucesor en el club alemán será Holger Seitz.

Matín Demichelis se desligó de Bayern Múnich (@fcbayernES)

Ricardo Gareca fue opción de River Plate, pero Demichelis ganó

El club, además de reconocer que el ciclo del argentino en la institución había llegado a su fin tras un amistoso acuerdo, también reveló oficialmente que Martín Demichelis será el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate.

“ Es una historia de locos. El Bayern me trajo de River como joven jugador y ahora vuelvo a mi país como joven entrenador ”, comentó el ex compañero de Claudio Pizarro, en una entrevista paera la web oficial de Bayern Múnich, y s eprepara para la dura misión de que el hincha millonario no extrañe al DT más ganador de la historia del club argentino.

Martín Demichelis arribará al país en las próximas horas y en el transcurso de esta semana será presentado en River Plate y brindará una conferencia de prensa. La asunción oficial, por otro lado, está planeada para después del 9 de diciembre, cuando se inaugurará la estatua del ‘Muñeco’ Gallardo.

Martín Demichelis tendrá a los exjugadores Javier Pinola y Germán Lux como ayudantes de campo, además de a Flavio Pérez a cargo de la preparación física. El argentino llega desde Alemania con un gran conocimiento del funcionamiento del área del fútbol y de las estructuras que componen la vida diaria del club. Para desde el 10 de diciembre empezar la pretemporada con el plante.

