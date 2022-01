Ricardo Gareca recibió ese abrazo que deseaba darle todo el Perú. El ‘Tigre’ había roto una racha de hace 25 años y hacía poner a la selección peruana un pie en el Mundial Qatar 2022 y cuando dejó la cnacha camino al vestuario fue Juan Carlos Oblitas quien se abalanzó sobre el seleccionador en un abrazo intermminable de gratitud por la hazaña.

El popular ‘Ciego’ reconoció quese puso muy nervioso en los últimos minutos del partido y decidió bajar de las tribunas y esperar al equipo en el vestuario y desde ese lugar escuchó el gol peruano. “Me puse un poco más nervioso de lo habitual, baje de las tribunas, me perdí los últimos 20 minutos y no vi el gol”, contó Oblitas.

Finalizado el partido llegaría el encuentro Ricardo Gareca pudo descargar la tnsión en un abrazo con Juan Carlos Oblitas. “¿El abrazo? creo que es una expresión de toda mi alegría y mi desfogue”, agregó el director deportivo.

El abrazo de Ricardo Gareca y Oblitas https://www.americatv.com.pe/

Oblitas: “Desde la tribuna se sufre mucho más”

El exdelantero mundiaota de perú reconoció ue haora sufre mas de la cuenta. “Cuando eres jugador, disfrutas mucho; cuando eres entrenador, los sufres dentro del campo, pero ya estás con la adrenalina; cuando estás arriba en la tribuna y eres una parte del equipo que no puedes desfogar, se sufre mucho más”, aseveró.

Juan Carlos Oblitas, reconoción también que la victoria en Barranquilla es vital par los intersesde llegar a Qatar 2022. “Es un triunfazo, hay que valorarlo mucho. Estos tres puntos son importantísimos de cara a las tres finales que se vienen”, apuntó y aclaró aclaró como se ganó “Hay partidos así, tuvimos una actuación defensiva impecable, lo que nos dio la seguridad para hacer el gol”.

TE PUEDE INTERESAR