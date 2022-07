Ricardo Gareca no se cansa de tener gestos con sus seguidores y a pocas horas de regresar a Buenos Aires, cumplió el sueño de su doble peruano, Jaime Willis, a quien recibió en la puerta de su casa junto al resto de personajes relacionados a la selección peruana como el doble de Christian Cueva, Gianluca Lapadula y el infaltable ‘Hincha Israelita’

Los personajes que por la mañana no pudieron entrar a la conferencia de Ricardo Gareca fueron citados por el entrenador a su domicilio en Miraflores por la noche y ninguno faltó a la cita para el esperado encuentro con el entrenador más popular de la selección peruana.

El verdadero ‘Tigre’ agradeció a su doble la imitación y que la haya llevado con altura en todos los medios donde el taxista fue invitado para caracterizarlo. Las palabras del DT a conmovieron a Jaime Willis, quien sacó una camiseta para que el entrenador se la firme y le escribió una especial dedicatoria.

Imitador de Christian Cueva no desaprovechó oportunidad con su "Papá", Ricardo Gareca (Foto: @Cuevitaelimitador)

Ricardo Gareca también se despidió de Lapadula e hincha israelita

No hubo apuro y con la calma de haber dejado las cosas claras con sus seguidores el técnico también atendió al doble de Christian Cueva, comentándole su increíble parecido con su ex dirigido y que en la interna del grupo le jugó más de una sobre su imitador. El clon de ‘Aladino’ se llevó la esperada foto junto al ‘Tigre’.

Junto a @cuevitaelimitador también se acercaron a Ricardo Gareca el imitador de Gianluca Lapadula y el ‘Hincha Israelita’ a quienes les firmó sus camisetas y les pidió que no dejen de alentar al equipo las imágenes fueron compartidas por el usuario LuchitoPV desde la plataforma en YuoTube.

Ricardo Gareca tuvo esperado encuentor con su imitador (video: YouTube)

“ Profesor Ricardo que le vaya recontra bien, no queremos que se vaya ”, le expresó el clon del ‘Bambino’, mientras que el albañil más famoso de Vila María del Triunfo solo tuvo palabras de gratitud. “ Ojalá vuelva algún día, gracias por todo profesor ”,

Doble de Ricardo Gareca se quebró tras despdida del ‘Tigre’

Durate la conferencia de prensa en Miraflores y al ver el apoyo de los hinchas que cantaban el ‘Contigo Perú’ fue un momento demasdiado emotivo para el ‘Gareca peruano’ quien no pudo contener las lágrimas en la despedida del ‘Tigre’.

“ Mis lágrimas son el sentimiento del hincha peruano. Gareca es un caballero y muy inteligente. Su intención de quedarse queda clara, incluso pensó vivir en Lima con su familia; pero en la negociación de alguna forma lo maltrataron y no solo con lo de bajarle el sueldo. Sentí un nudo en la garganta, la gente cantaba ‘Contigo Perú’, otros coreaban ¡Gareca no se va! No pude más y lloré”, dijo Jaime Willis, el ‘Gareca peruano’, comentó a Trome.

“Esto difícilmente se ve por un entrenador. Soy hincha de la selección, mi padre me llevaba al estadio, juego pelota… El hincha siente la partida del ‘profe’. Nos ha dado logros, emociones y unión en los momentos más críticos del país. ¡Cómo no te voy a querer… Gareca!”, finalizó Jaime Willis.