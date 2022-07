Apuesta a ganador. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol viaja este lunes rumbo a Argentina para cerrar todo lo relacionado a la renovación de Ricardo Gareca de cara al proceso Eliminatorio 2026 y para convencer al ‘Tigre’ viaja con una propuesta económica que difícilmente pueda resistir.

“ Esta semana se define la continuidad o no de Ricardo Gareca. Entiendo que habrá una reunión mañana (martes) y otra el miércoles. Esperemos que para el jueves ya tengamos una respuesta definitiva ”, dijo el mandamás de la VIDENA a RPP.

El representante legal de Ricardo Gareca dejó una cifra en la última conversación que tuvo con el directivo de FPF y tras diseñar el presupuesto para los próximos cuatro años el directivo ha conseguido el financiamiento para la renovación del DT que ganaba 3.7 millones de dólares hasta junio del 2022 y la apuesta es acercarse a esta cifra, pese a que no se clasificó a Qatar 2022.

“ No puedo tocar el tema de lo económico con el contrato de Ricardo Gareca. Hay confidencialidad, pero Perú le dará una propuesta muy interesante a Ricardo y seguro lo evaluará de una manera profesional como siempre lo ha hecho ”, aclaró Lozano confiado en que hoy la prioridad de DT no es el tema económico.

Ricardo Gareca sí, Sebastián Beccacece no

Lozano emprendió el viaje con la convicción de regresar con el contrato firmado, motivo por el cual no ha diseñado un ‘Plan B’ con otros entrenadores en Buenos Aires. “ Estoy yendo optimista a reunirme con Ricardo Gareca . Para nosotros lo principal es el entrenador y su comando técnico. Luego vamos a conversar con todos que formaron parte, entre ellos Juan Carlos Oblitas , quien también ha sido una pieza fundamental ”, reveló.

También descartó uno de los nombres como el que mencionó el periodista Martín Liberman. “ No hemos pensado en Sebastián Beccacece , ni con nadie más. Solo hemos pensado en la continuidad de Ricardo Gareca. No tenemos ningún plan B. Confiamos en continuar este proceso. Hay un gran trabajo que consideramos que debe continuar. No hay otro plan ”, añadió.

Hernán Crespo se perfila como ‘Plan B’ de la FPF

El medio de las especiualciones por conocer las opciones de la FPF ante una posible negativa de Ricardo a Ricardo Gareca, se conoció porintermedio del periodista Peter Arévalo que desde la VIDENA surgió la propuesta de ofrecer el proyecto a un joven entrenador argentino para reemplazar al ‘Tigre’ en caso no desee continuar.

“ El plan b es un ‘9′ que ha jugado por la selección argentina, que es un técnico joven. Ese es el pensamiento que tienen (en la FPF) en caso se caiga lo de Ricardo Gareca”, indicó Arévalo en la edición más reciente de ‘A Presión Radio’.

